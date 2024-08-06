«Наглым образом переобуваются»: Бородин назвал Урганта лжепатриотом из-за тура по Европе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с сайтом «Страсти» высказался о деятельности телеведущего Ивана Урганта. На днях стало известно, что он анонсировал тур по Европе с шоу под названием «Путешествия Познера и Урганта».

«Вот они лжепатриоты, патриоты стран НАТО. Такие как Кристина Орбакайте, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Иван Ургант. Они боятся, переживают, возможно, у них там есть двойное гражданство, компании, недвижимость. Боятся, что если они будут поддерживать Россию в трудную минуту, то у них все это отберут. Обратите внимание, что в это время для нашей страны, эти люди наглым образом переобуваются в воздухе», – высказался Бородин.

Глава ФПБК отметил, что деятельность таких людей надо обязательно проверять.

«По сути, это есть иностранное финансирование. После этого тура Ивана Урганта можно в России признавать иностранным агентом. Так и есть, по одной причине –недружественные страны НАТО будут оплачивать ему все эти туры, он будет там собирать гастроли, проводить какие-то мероприятия. За это ему будет производиться оплата, соответственно, это и есть иностранное финансирование», – объяснил Виталий.

Бородин высказался о том, что будет, если Ургант сделает заявление в поддержку России.

«Если он сейчас прокатится по странам НАТО, заработает там денег, а потом приедет в Россию и заявит о поддержке, то это будет бред полный. Он уже потенциальный артист, который может получить статус иноагента. Как только он это сделает, то надо проводить проверки», – подытожил глава ФПБК.

Ранее мы писали о том, что Бородин призвал возбудить уголовное дело в отношении Хаматовой из-за курсов в РФ.