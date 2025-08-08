Виталий Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским
© Starface.ru
Виталий Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским. Об этом сообщает «Абзац».
Данила Козловский прилетел в Санкт-Петербург ради съемок в фильме Алексея Учителя про Дмитрия Шостаковича. Глава ФПБК призвал проверить, на какие деньги снимается проект Учителя. Виталий отметил, что Козловский имеет сомнительных партнеров, выступал на сцене с Чулпан Хаматовой и был замечен в компании уехавших из России звезд.
«У актера много партнеров с токсичной репутацией. Данила Козловский в последние годы катался по странам НАТО, выходил на одну сцену с Чулпан Хаматовой, фотографировался с релокантами. Не хотелось бы неожиданно узнать, что отечественные фильмы снимаются на западные средства», — высказался Бородин.
На данный момент Учитель не комментировал скандал вокруг фильма.
Напомним, Козловский вернулся на сцену в РФ весной этого года.
Ранее вернувшийся в Россию актер Козловский поднял стоимость билетов на свой спектакль. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Виталий Бородин призвал ФНС разобраться, как Александр Цекало выводит деньги из РФ. Подробности читайте в этой новости.