Виталий Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским. Об этом сообщает «Абзац».

Данила Козловский прилетел в Санкт-Петербург ради съемок в фильме Алексея Учителя про Дмитрия Шостаковича. Глава ФПБК призвал проверить, на какие деньги снимается проект Учителя. Виталий отметил, что Козловский имеет сомнительных партнеров, выступал на сцене с Чулпан Хаматовой и был замечен в компании уехавших из России звезд.

«У актера много партнеров с токсичной репутацией. Данила Козловский в последние годы катался по странам НАТО, выходил на одну сцену с Чулпан Хаматовой, фотографировался с релокантами. Не хотелось бы неожиданно узнать, что отечественные фильмы снимаются на западные средства», — высказался Бородин.

На данный момент Учитель не комментировал скандал вокруг фильма.

Напомним, Козловский вернулся на сцену в РФ весной этого года.

