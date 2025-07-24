Вернувшийся в Россию актер Козловский поднял стоимость билетов на свой спектакль

Вернувшийся на российскую сцену после двухлетнего перерыва Данила Козловский выступит со спектаклем «Фрэнк» в Театре Маяковского. Звезда «Легенды № 17» повысил стоимость билетов на свое выступление.

Артист анонсировал показ спектакля на своей страничке в соцсети. На сцену в Театре Маяковского Козловский выйдет 26 августа.

Вместе с этим Данила решил поднять стоимость билетов. Чтобы посмотреть на спектакль Козловского, зрителям нужно будет отдать от 8 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не появлялся на российских экранах и сцене. Артиста обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и называл страну своим домом и Родиной. В 2023 году звезда фильма «Экипаж» сообщил, что выиграл дело о защите чести и достоинства у Виталия Бородина. Глава ФПБК требовал проверить актера на предмет дискредитации им ВС РФ и в качестве аргумента приводил его отъезд в США. Бородина возмутил приезд знаменитости в Россию и возмутился, что в стране занимаются продвижением Козловского.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» заявил, что Козловский заработает деньги в России и снова уедет за границу.