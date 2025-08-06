Виталий Бородин призвал ФНС разобраться, как Цекало выводит деньги из РФ

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал ФНС разобраться, как Александр Цекало выводит деньги из РФ. Бородин прокомментировал возвращение продюсера в Россию в Telegram-канале.

По данным СМИ, Александр Цекало прилетел из США в Россию ради съемок сериала. Глава ФПБК возмутился возвращением продюсера. Бородин отметил, что Цекало во время СВО живет на две страны, но на заработки приезжает в РФ. Также Виталий обратил внимание на то, что Александр не выступал с поддержкой в адрес России и не обозначал политическую позицию. По мнению Бородина, продюсер поступает непатриотично.

«Кто-нибудь слышал в целом позицию данного гражданина по поводу СВО в поддержку нашей страны? Если не ошибаюсь, ее нет от слова совсем. Это не мешает 62-летнему уроженцу Киева активно работать над сериалами для российских сервисов. Как говорится, получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить», — высказался глава ФПБК.

Бородин обратился в ФНС с просьбой проверить, как Цекало ведет бизнес в России и как выводит деньги из страны.

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