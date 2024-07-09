Виталий Бородин призвал наказать Аллу Пугачеву за пост с ребенком в соцсети. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в отношении певицы необходимо составить протокол из-за публикации с ребенком после падения ракеты на детскую больницу в Киеве. Он отметил, что никто из россиян не может выкладывать подобные посты в Сеть, но у Пугачевой есть вседозволенность. Это, по его мнению, нужно пресечь.

«Почему-то санкции в их отношении не применяются. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех», — высказался Бородин.

Виталий подчеркнул, что Пугачева не раз показывала свое отношение к СВО. Он считает, что певицу не привлекают к ответственности из-за статуса народной артистки.

Ранее продюсер Вадим Цыганов призвал Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин призвал Валерия Меладзе извиниться перед страной.