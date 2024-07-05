«Вы хотя бы извинитесь перед страной»: Виталий Бородин обратился к Меладзе, сестра которого получила госконтракт

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певцу Валерию Меладзе следует извиниться перед страной. Он отметил, что с уважением относится к творчеству артиста, но не к его поступкам.

Так Бородин отреагировал на информацию о получении сестрой Меладзе госконтракта в России.

«Сестра Валерия Меладзе осваивает бюджетные деньги в нашей стране, заключает государственные контракты как единственный поставщик… Какой-то абсурд. Я почитал сегодня новости по этому поводу и был удивлен», - признался он.

Глава ФПБК отметил, что артист ни разу не озвучивал позицию по поводу СВО и не извинился перед бойцами.

«Позиции Меладзе мы никакой не услышали, не увидели. Он перед людьми, перед нашими ребятами не извинился. А если даже извинился, то об этом никто не слышал», - сказал Бородин.

Глава ФПБК отметил, что жену певца замечали с женой экс-замминистра обороны Тимура Иванова в другой стране. Он назвал несправедливым, что «одни топят за страну…, а другие ее не поддерживают и зарабатывают».

«Вы хотя бы, я обращаюсь к Меладзе, выйдите, извинитесь перед нашей страной», - призвал Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Бородин пообещал направить ряд обращений из-за постройки певца Филиппа Киркорова на крыше дома в Москве.