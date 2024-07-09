Продюсер Вадим Цыганов призвал Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа

Продюсер Вадим Цыганов призвал Аллу Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Продюсер Цыганов назвал Пугачеву «израильским рупором» после ее публикации раненного ребенка. Он посоветовал певице выкладывать «реальные вещи», которые не нуждаются в доказательствах.

«Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. Надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Палкина», — высказался продюсер.

Также он призвал Пугачеву заниматься своими делами.

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