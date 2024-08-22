«Виновные понесут ответственность»: Костенко высказалась про слив данных о долгах

Анастасия Костенко заявила, что виновные в сливе ее данных о долгах будут наказаны. Модель высказалась о проблемах с налоговой в соцсети.

Счета Костенко заблокировали из-за долга перед ФНС. Анастасия утверждает, что ее вины в этом нет: она исправно платит налоги. На данный момент адвокаты разбираются в произошедшей ситуации.

Также Костенко раздосадована тем, что ее проблемы с налоговой стали инфоповодом для СМИ. Она сообщила, что накажет виновных, сливших данные в Сеть.

«Декларация подана вовремя, разница оплачена своевременно, но никто не застрахован от ошибок системы и сотрудников. Другой вопрос — с чего это вдруг стало достоянием общественности и инфоповодом для СМИ? Тем более информация конфиденциальная. С этим тоже разбираются, виновные понесут ответственность», — высказалась знаменитость.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что тратит на Анастасию Костенко 500 тыс. рублей в месяц. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста.