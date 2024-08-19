«Я очень щедрый»: Тарасов раскрыл, сколько денег тратит в месяц на погрязшую в долгах Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, сколько денег тратит в месяц на свою жену Анастасию Костенко. По его словам, когда модели что-то нужно, она ему пишет, и он переводит средства. Сумма может доходить до 500 тысяч рублей.

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой заверил, что его близкие ни в чем не нуждаются. Он зарабатывает два миллиона рублей в месяц, и этого хватает, чтобы содержать семью. Также Тарасов занимается благотворительностью.

«Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то. На это уходит тысяч 50. <…> Конкретной суммы, которую я перевожу Насте, нет. Если что-то нужно, она говорит, я перевожу ей. Ну, полмиллиона в месяц, плюс минус. Сюдя входят продукты, различные оплаты на детей», - поделился спортсмен в интервью «Манс-баланс — месячные траты человека, закрывающие хотелки и потребности».

Также Дмитрий рассказал, что из-за медийности ему не всегда приходится платить за комфорт. Многие готовы предоставлять ему услуги по бартеру. Так ему удалось прилично сэкономить на отпуске на Мальдивах.

Напомним, что недавно стало известно о финансовых проблемах Анастасии Костенко. Налоговая служба заблокировала ее счета из-за долга, превышающего один миллион рублей. Сама модель назвала это «путаницей», с которой она будет разбираться.

Ранее появилась информация, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов планируют удочерить девочку.