92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на Бедроса Киркорова завели административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД. Артист трижды превысил скорость на 1,5 тыс. рублей и до сих пор не оплатил штрафы. Теперь, как утверждает Mash, ему грозит арест или увеличение суммы штрафов.

На данный момент ни Бедрос, ни его представители не комментировали сообщения СМИ.

Ранее 57-летний певец Филипп Киркоров дал потрогать бицепс журналистам в Сочи. Подробности читайте в этой новости.

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