Виновен в измене? Новые подробности развода внезапно преобразившегося Галустяна

Михаил Галустян расстался с женой из-за визажистки по имени Милена. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Михаил Галустян объявил о разводе с женой после 18 лет брака. Юморист не стал называть причин расставания, но уточнил, что не имеет претензий к Виктории и благодарен ей за прожитые годы. Сама Виктория еще не комментировала новость о разрыве, зато в Сети обсуждают, что стало причиной развода супругов.

По информации источника, Михаил расстался с женой из-за визажистки по имени Милена. Якобы они познакомились два года назад во время съемок «Новых звезд в Африке».

Кроме того, источник выяснил, что на данный момент Милена не замужем и беременна. Этот факт спровоцировал разговоры о том, что юморист ушел к беременной любовнице.

Сам Михаил не комментировал сообщение Telegram-канала.

Напомним, за последний год Михаил сильно похудел и помолодел. Психолог Станислав Самбурский считает, что юморист не просто так занялся собой и не ради здоровья. Также эксперт предположил, что стало причиной развода Галустяна. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что девушка Гуфа отреагировала на новости о состоявшейся свадьбе.