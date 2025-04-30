«Можно ли назвать его тираном?»: что стало причиной развода Галустяна с женой после 18 лет брака

Михаил Галустян объявил о разводе с женой после 18 лет брака. Юморист не стал уточнять причин разрыва, но заявил, что они разошлись без претензий и с благодарностью друг к другу. После признания Михаила в Сети «всплыло» интервью, в котором он рассказывал об идеальной супружеской жизни. Изучив его, психолог Станислав Самбурский пришел к выводу, что Виктории могло не хватить свободы и реализации в браке. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Когда Михаил Галустян выложил в соцсети пост о разводе — с благодарностями, уважением и почти литературными оборотами — в нём не было ни капли эмоций. Ни боли, ни растерянности, ни злости. Только гладкий, выверенный текст. Как будто эту новость «дозревали» долго. Возможно, именно так и было. На фоне заявления о расставании всё ярче заиграла его внезапная трансформация. Новый стиль, похудевшее лицо, свежие фотографии с тренировок и подтянутой фигурой – поклонницы Михаила оценили преображение. И нет, это не просто оздоровление ради здоровья. Это выглядит как классический предпродажный тюнинг — внутреннее и внешнее переосмысление себя перед новой жизненной главой», — высказался эксперт.

«Молодеет» — значит влюбился?

Возможно, Михаил переживает кризис среднего возраста, страх потерять привлекательность для женщин подталкивает к трансформации. Внешние преображения, смена стиля – и у мужчины появляется энергия молодости, он снова чувствует себя желанным. Да и романы на стороне (даже флирт) часто играют в преображении немалую роль.

45-летний Михаил, судя по соцсетям, резко изменился в прошлом году — похудел, стал чаще появляться в спортзале и как будто внутренне помолодел. Такие перемены обычно не происходят спонтанно. Это не сиюминутный порыв. Это подготовка к следующей главе — к новой семье, к новой роли, возможно, к новой женщине.

Галустян не раз высказывался в интервью, что женщина может не работать, если её обеспечивает муж. Главное — чтобы «занималась чем-то полезным»: содержала приют, писала музыку или стихи, имела свой бизнес.

«Звучит заботливо, но если вдуматься — вся инициатива разрешается только в тех рамках, которые удобны мужу. Это не партнёрство, а вежливый контроль. Галустян — родом из традиционной армянской семьи. Хотя он живёт в мегаполисе, его установки в семье скорее классические: муж — кормилец и лидер, жена — хранительница очага. Это сильная модель, проверенная поколениями. Но она не учитывает одного — внутренних изменений женщины в браке. Когда Виктория вышла за него в 17 лет, она, возможно, была готова быть в тени, но спустя почти 20 лет брака у каждой женщины появляется вопрос: «А где в этой истории я?». И если ответа на этот вопрос нет — начинается внутренний разрыв. Даже если внешне всё красиво», — пояснил психолог.

Ставка на карьеру мужчины

«Есть финская поговорка: «Один евро, заработанный мужчиной, — это 90 центов для женщины». Это не про бухгалтерию. Это про восприятие. Общество (и мужчины в том числе) часто подсознательно обесценивает вклад женщины, особенно если он немонетизирован. Сидишь с детьми – это не про деньги, тогда вклад женщины «не считается», и в паре делают ставку на карьеру мужчины. Это удобно, понятно, привычно. В похожей парадигме развивались и отношения у Виктории и Михаила», — заявил Самбурский.

А что в итоге?

«Можно ли назвать Галустяна тираном? Вряд ли, скорее всего, он живет по сценарию, в котором любовь = контроль, забота = регламент, роль женщины = второстепенная. Он не хотел зла, просто не видел другого способа. Но Виктория — это не приложение к Михаилу и не объект для благотворительности. Даже если ей купили всё — это не значит, что у неё есть место, где она живёт, а не просто существует. Михаил Галустян, возможно, меняется. Но вопрос в том, что именно он хочет построить теперь: партнёрство на равных или новый круг по старому сценарию», — резюмировал эксперт.