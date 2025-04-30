Девушка Гуфа Разият Салахова отреагировала на новости о состоявшейся свадьбе

Девушка рэпера Гуфа Разият Салахова отреагировала на новости о состоявшейся свадьбе. Говорилось, что для музыканта это третий брак. Однако девушка раскрыла, что не планирует выходить замуж.

Ее комментарий приводит Super.ru.

Вопрос, была ли свадьба, показался Салаховой забавным. Выяснилось, что тревога была ложной.

«Я сейчас не хочу замуж. Даже не планирую», - сказала девушка Гуфа.

Известно, что рэпер сделал Разият предложение на концерте в 2024 году. 30 апреля появились сообщения о прошедшей свадьбе 45-летнего исполнителя.

Один из фанатов рассказал, что Гуфа и Салахову расписывала знакомая. Пара заключила брак в загсе Троицка.

Напомним, первой женой Гуфа была блогер Айза, у них есть сын. В 2021 году рэпер женился на Юлии Королевой, у него родилась дочь.