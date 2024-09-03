Модель Виктория Лопырева пришла на премьеру фильма с сумкой по цене квартиры. Как сообщает издание mk.ru, клатч в виде мини-автобуса можно приобрести в Интернете за семь миллионов 135 тысяч рублей.

На днях состоялась премьера в московском кинотеатре, куда пришли звезды кино и шоу-бизнеса. На красной дорожке блистала Виктория Лопырева, которая живет сразу на две страны. Она проводит много времени в Дубае, но часто бывает в Москве.

Лопырева выбрала для выхода в свет элегантный брючный костюм в светлом оттенке с украшениями и эффектной сумочкой. Оказалось, что подобный клатч в России уже не приобретешь. А в Интернете он стоит семь миллионов 135 тысяч рублей.

«Вещь очень симпатичная, но я лучше куплю квартиру», – цитирует источник одного из светских хроникеров.

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