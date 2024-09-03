Регина Тодоренко рассказала, почему ее сыновья не ходят в детский сад

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему не водит сыновей в детский сад. Звезда воспитывает Михаила и Мирослава, которых родила в браке с певцом Владом Топаловым.

Звездная мама активно ведет соцсети, где рассказывает о творчестве и семейной жизни. Так, в личном микроблоге она призналась, что идею с детским садиком для наследников пришлось оставить из-за истерик мальчиков. Оказалось, что у одного из сыновей был негативный опыт.

«Наш старший сын Миша около года ходил в детский сад. Плавная адаптация, небольшие группы и очень трепетное отношение к детям. Несмотря на это, почти каждое утро у нас были настоящие истерики при сборах. Это продолжалось долго», – рассказала Регина.

Теледива отметила, что они сменили учреждение, но ничего не изменилось. Тогда родители обратились к психологу и попросили совет, чтобы избежать стрессовых ситуаций. Вместе они решили, что пока не будут ходить в детский сад. По словам знаменитости, при этом ее дети общаются со сверстниками, но при других условиях.

«Миша много общается с друзьями на детских площадках, в секциях и на различных мероприятиях», — добавила звезда.

Напомним, что 3 июля у Регины и Влада была годовщина свадьбы. Они поженились пять лет назад, а отношения начались семь лет назад. Торжество влюбленные играли в Италии, куда пригласили всех родных и друзей.

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