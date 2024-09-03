«Она встала на колено и поцеловала мне руку»: Таня Терешина рассказала о знакомстве с Жанной Фриске

Певица Таня Терешина рассказала о знакомстве с Жанной Фриске и вспомнила, что та села перед ней на колено и поцеловала ее руку. Она отметила красоту коллеги. Этой историей звезда поделилась на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

В 2024 году экс-солистке группы «Блестящие» Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Коллеги и друзья вспоминают, какой была брюнетка. Бывшая участница группы Hi-Fi Таня Терешина с теплотой говорит о Жанне.

По словам Терешиной, Фриске была необычной девушкой, и даже «звездной». Она всеми своими манерами и привычками выделялась среди других, виден был ее «статус». Артистка вспомнила, как познакомилась с ней во время прихода в группу Hi-Fi. Все случилось, когда она выходила из гримерки.

«Иду на сцену из гримерки, а навстречу Жанна. Знаете, что она сделала? Села передо мной на колено и поцеловала мне руку. В этот момент она говорит: „Какая вы красивая!“» — поделилась Терешина.

Каждый год артисты вспоминают о том, какой была Жанна. А на одном из концертов в этом году экс-участницы «Блестящих» посвятили ей свое выступление. Она вышла на сцену вместе с сестрой Жанны Натальей, которая тоже когда-то пела в коллективе. Они исполнили хит Фриске «А на море белый песок».

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