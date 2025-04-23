Виктория Дайнеко рассказала, что ее дочь получила подарок от Игоря Матвиенко. Слова певицы приводит «7Дней.ru».

Дайнеко долгое время скрывала дочь от публики, пока та не вышла на сцену музыкального шоу вместе с ней. По словам Виктории, наследница захотела повторить успех матери и стать певицей. Ее дочь в скором времени представит композицию «Белые кораблики», которая была написана Игорем Матвиенко. Композитор встречался с ней, и девочка лично попросила его о подарке.

«Однажды Лиза сказала Матвиенко, что хочет записать свою песню, как мама, и спустя пару месяцев он написал для нас дуэтную песню! Очень жду премьеру», — высказалась знаменитость.

Напомним, Виктория родила дочь, будучи в отношениях с барабанщиком Дмитрием Клейманом.

Ранее 37-летняя Виктория Дайнеко на футбольном матче получила предложение выйти замуж. Известно, что певица строит отношения с геологом. Подробности читайте в этой новости.

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