Журналистка Ксения Собчак снялась с 8-летним сыном в Африке во время сафари

43-летняя журналистка Ксения Собчак снялась с 8-летним сыном Платоном в Африке во время сафари. Фотографии сделаны на фоне диких животных.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге Собчак.

Семья отдыхает в Ботсване и три дня посвятила сафари. Ведущая написала, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари обеспечило «незабываемые детские эмоции».

«Нет ничего круче, чем видеть этот полный восторг от жизни, животных и всего того, что мы с возрастом уже воспринимаем как должное. Африка напоминает нам о том времени, когда деревья были большими», - написала Собчак.

Ведущая позировала в ярком пончо, юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.

Напомним, Платон – сын Собчак от актера Максима Виторгана. Пара поженилась в 2013 году, но в 2019-м развелась.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Собчак находится на грани развода с режиссером Константином Богомоловым. Эксперт поставила в пример Виторгана, который, по ее мнению, больше бы сгодился для взрослой семейной жизни.