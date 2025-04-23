Журналистка Ксения Собчак снялась с 8-летним сыном в Африке во время сафари
© Komsomolskaya Pravda/East News
43-летняя журналистка Ксения Собчак снялась с 8-летним сыном Платоном в Африке во время сафари. Фотографии сделаны на фоне диких животных.
Соответствующая публикация появилась в личном блоге Собчак.
Семья отдыхает в Ботсване и три дня посвятила сафари. Ведущая написала, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари обеспечило «незабываемые детские эмоции».
«Нет ничего круче, чем видеть этот полный восторг от жизни, животных и всего того, что мы с возрастом уже воспринимаем как должное. Африка напоминает нам о том времени, когда деревья были большими», - написала Собчак.
Ведущая позировала в ярком пончо, юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.
Напомним, Платон – сын Собчак от актера Максима Виторгана. Пара поженилась в 2013 году, но в 2019-м развелась.
Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Собчак находится на грани развода с режиссером Константином Богомоловым. Эксперт поставила в пример Виторгана, который, по ее мнению, больше бы сгодился для взрослой семейной жизни.