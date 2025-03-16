37-летняя Виктория Дайнеко на футбольном матче получила предложение выйти замуж

Возлюбленный певицы Виктории Дайнеко во время футбольного матча между столичными командами «Локомотив» и «Динамо» неожиданно предложил ей выйти за него замуж. 37-летняя артистка расплакалась от неожиданности и ответила согласием.

Мужчина, с которым Виктория состоит в отношениях уже три года, в перерыве матча внезапно опустился на колено и протянул певице черную коробочку с кольцом.

При этом он договорился заранее, что в этот момент на табло стадиона появится надпись «Выходи за меня». Виктория сразу же согласилась и обняла возлюбленного.

После этого на стадионе заиграла композиция Дайнеко «Мои песни, твои слезы», и артистка заплакала. Вытирая слезы, Виктория попросила избранника надеть ей на палец кольцо.

«Я не ожидала», —прокомментировала певица произошедшее.

Виктория Дайнеко познакомилась с будущим женихом в соцсети в 2022 году. Через полгода после начала общения они начали жить вместе. Мужчина ведет непубличный образ жизни и запрещает Виктории раскрывать его имя. Известно лишь, что он геолог, сообщает The Voice.

Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает 9-летнюю Лизу. Ее бывший муж Дмитрий Клейман, в браке с которым родилась дочка, прекратил общение с девочкой.

Ранее Дайнеко выгнала няню после того, как та просила дочь называть ее мамой. Певица призналась, что у нее постоянные проблемы найти нормальную помощницу для детей. Так, последняя работница могла сплетничать за спиной.