Виктория Дайнеко рассказала, чем закончился суд мужа с бывшей женой за детей. Певица поделилась подробностями заседания в соцсети.

Бывшая жена Беркели Овезова обратилась в суд с требованием лишить экс-супруга родительских прав. В свою очередь,он настаивал на продолжении общения с дочками. 6 июня состоялся заключительный этап судебной тяжбы. Выйдя из зала суда, Виктория с улыбкой на лице сообщила, что сторонам удалось достигнуть мирового соглашения. Она считает супруга «лучшим папой на свете».

«Мы идем из Никулинского суда вместе с мужем, где наконец закончились все судебные вопросы, слава Богу, мировым соглашением, потому что мой муж — самый лучший папа на свете, и это правда. И я тоже очень рада», — высказалась артистка.

Судебное заседание прокомментировала и адвокат Овезова. Она отметила, что мировое соглашение — «крайне редкая история».

«Мировое соглашение в суде — это крайне редкая история. И прекрасно, если оно случается. Особенно в семейных вопросах», — резюмировала адвокат.

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