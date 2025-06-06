Пригласили, в отличие от свекрови: мама Насти Ивлеевой показала кадры со свадьбы дочери

На свадьбе Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, как оказалось, все-таки присутствовали родственники. Из-за того, что на торжестве не было мамы жениха, многие решили, что праздник проходил без членов семьи. Однако на мероприятие позвали маму невесты.

В соцсетях родительница телеведущей показала несколько кадров с прошедшей свадьбы в Крыму. Женщина была в розовом платье и улыбалась на всех фото. Также она продемонстрировала декор на банкете. Молодожены выбрали круглые столы для гостей, скатерти с драпировкой и большие хрустальные люстры.

«Прекрасный день! Трогательные эмоции и поздравления любимой дочери и зятя! Пусть любовь будет сияющей, а жизнь вместе счастливой. Счастливы дети, счастлива я», - написала в блоге Наталья Никитина.