Пригласили, в отличие от свекрови: мама Насти Ивлеевой показала кадры со свадьбы дочери
© Telegram-канал Насти Ивлеевой
На свадьбе Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, как оказалось, все-таки присутствовали родственники. Из-за того, что на торжестве не было мамы жениха, многие решили, что праздник проходил без членов семьи. Однако на мероприятие позвали маму невесты.
В соцсетях родительница телеведущей показала несколько кадров с прошедшей свадьбы в Крыму. Женщина была в розовом платье и улыбалась на всех фото. Также она продемонстрировала декор на банкете. Молодожены выбрали круглые столы для гостей, скатерти с драпировкой и большие хрустальные люстры.
«Прекрасный день! Трогательные эмоции и поздравления любимой дочери и зятя! Пусть любовь будет сияющей, а жизнь вместе счастливой. Счастливы дети, счастлива я», - написала в блоге Наталья Никитина.
Напомним, что Ивлеева и Бегак по какой-то причине решили не приглашать маму жениха Дарью Семенову, хотя она давно живет в Крыму. Когда стало известно о тайной свадьбе, женщина призналась, что даже не знакома с супругой сына. Однако позже все-таки забрала слова назад, сообщив, что общалась с Настей, но не близко.
Также Дарья Семенова делилась, что ей жаль новую невестку. По словам матери Филиппа, у него очень сложный характер, и он жесток не только к женам, но и к окружающим людям.
Ранее Настя Ивлеева рассказала о втором свадебном платье.