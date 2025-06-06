НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 июня 2025, 12:58
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Пригласили, в отличие от свекрови: мама Насти Ивлеевой показала кадры со свадьбы дочери

Блогерша Настя Ивлеева не пригласила на свадьбу свекровь, но позвала свою маму.
Пригласили, в отличие от свекрови: мама Насти Ивлеевой показала кадры со свадьбы дочери

© Telegram-канал Насти Ивлеевой

На свадьбе Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, как оказалось, все-таки присутствовали родственники. Из-за того, что на торжестве не было мамы жениха, многие решили, что праздник проходил без членов семьи. Однако на мероприятие позвали маму невесты.

В соцсетях родительница телеведущей показала несколько кадров с прошедшей свадьбы в Крыму. Женщина была в розовом платье и улыбалась на всех фото. Также она продемонстрировала декор на банкете. Молодожены выбрали круглые столы для гостей, скатерти с драпировкой и большие хрустальные люстры.

«Прекрасный день! Трогательные эмоции и поздравления любимой дочери и зятя! Пусть любовь будет сияющей, а жизнь вместе счастливой. Счастливы дети, счастлива я», - написала в блоге Наталья Никитина.

Пригласили, в отличие от свекрови: мама Насти Ивлеевой показала кадры со свадьбы дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Ивлеева и Бегак по какой-то причине решили не приглашать маму жениха Дарью Семенову, хотя она давно живет в Крыму. Когда стало известно о тайной свадьбе, женщина призналась, что даже не знакома с супругой сына. Однако позже все-таки забрала слова назад, сообщив, что общалась с Настей, но не близко.

Также Дарья Семенова делилась, что ей жаль новую невестку. По словам матери Филиппа, у него очень сложный характер, и он жесток не только к женам, но и к окружающим людям.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о втором свадебном платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Настя Ивлеева
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