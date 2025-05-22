«Хочу в санаторий»: Виктория Дайнеко раскрыла планы на свадебное путешествие

Певица Виктория Дайнеко рассказала планы на свадебное путешествие. Оказалось, что артистка не собирается уезжать далеко от страны. Она хочет отправиться с мужем в Белоруссию и отдохнуть там в санатории. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Виктория вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова в апреле этого года. Праздник был для самых близких и, как призналась вокалистка, получился очень уютным. Теперь же молодожены планируют медовый месяц. На острова Дайнеко не хочет. В ее мечтах Белоруссия, Сочи и Карелия.

«Я хочу в санаторий в Белоруссии поехать. А еще я очень хочу съездить в Сочи, а еще хочу съездить в Карелию. Нужно как-то все совместить. Я за чуть более комфортный вид отдыха», - поделилась певица.

По словам Виктории, пока она точно не знает, когда получится поехать отдыхать. Артистка очень много работает, но надеется выкроить несколько недель летом для путешествия.

Ранее муж Виктории Дайнеко признался, что любит ходить по светским вечеринкам.