Виктория Дайнеко появилась на публике в мини-платье

Знаменитость появилась на премьере фильма «Великая», которая состоялась в московском кинотеатре, и прошлась по красной дорожке.

Исполнительница недавно рассказала, что похудела на шесть килограммов. Артистка уточнила, что она обратилась к гинекологу-эндокринологу, и медик помогла найти причину набора веса и справиться с этой проблемой. Виктория также изменила свое питание, соблюдая рекомендации врачей.

Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым рассталась в 2017 году. В ноябре 2023-го певица рассказала, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее мы писали, что Виктория Дайнеко не смогла купить алкоголь на отдыхе и пожаловалась на цены.

Также продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Виктории Дайнеко.