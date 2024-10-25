«Любимый напиток»: Дайнеко не смогла купить алкоголь на отдыхе и пожаловалась на цены

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась, что не может купить алкоголь на отдыхе в Дохе. Звезда поделилась проблемой с ценами в соцсетях.

Исполнительница призналась, что была удивлена ценами на спиртные напитки. На данный момент она находится в путешествии и рассказала, что хотела бы отметить День шампанского, но приобрести напиток не может из-за дороговизны.

«Это самый любимый напиток после воды и ройбуша. Но я в Катаре, и бутылка самого простого Moët здесь стоит 72 000 рублей, а за пределами отеля без специального разрешения для резидентов алкоголь не купить», — поделилась звезда.

Виктория находится в отпуске вместе с девятилетней дочерью, у которой в начале октября был день рождения. Певица долгое время скрывала девочку и даже не называла ее имя. В прессе ходило множество слухов по поводу того, как зовут малышку. Только недавно в интервью коллеге Наталье Подольской Дайнеко призналась, что назвала дочь Елизаветой.

Напомним, что ребенка она родила от музыканта Дмитрия Клеймана. Они развелись с ним в 2017 году, а после этого выясняли вопросы с алиментами в суде. Женщина делилась, что мужчина не помогает наследнице, что ее огорчает. По словам Виктории, она и сама может обеспечивать ребенка, но решила судиться «ради принципа».

Ранее продюсер рассказал о гонорарах певицы Виктории Дайнеко в беседе с сайтом «Страсти».