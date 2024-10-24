«Организаторы ее любят»: продюсер раскрыл гонорар Виктории Дайнеко

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Виктории Дайнеко. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Она классная артистка. Ее гонорары составляют от 400−500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей за одно мероприятие. Она ездит на гастроли, спрос есть. Она все-таки состоит в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Виктория ездит по городам, она выступает в Москве, в клубах ее шоу очень часто заказывают, несмотря ни на что», — поделился медиаменеджер.

Помимо этого, продюсер оценил творческие перспективы победительницы «Фабрики звезд-5».

«На мой взгляд, давно не было никаких хитов. Вы знаете, наверное, если она сейчас начнет активно как раз-таки писать новые песни, это будет только ей в плюс. Она, конечно, так называемая легенда молодежи. Ее очень любит молодое поколение, помнит ее песни. У нее бешеная энергетика, она отрабатывает свою концертную программу на высочайшем уровне. Вот поэтому организаторы ее очень любят», — резюмировал Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл, сколько Гуф зарабатывает за один концерт и уменьшатся ли гонорары рэпера после дебоша.