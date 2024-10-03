Виктория Боня заявила, что восстановила лицо после полученных ожогов в горах

На сегодняшний день Боня находится в Москве. Модель навестила звездного визажиста, который помог ей замаскировать несовершенства.

«Отвыкла видеть себя в такой красоте. Неужели я красивая?» — восхитилась результатом Виктория.

Как выяснилось, визажист собирал Боню на свидание. Правда, модель не стала раскрывать личность ухажера.

Ранее вернувшаяся в Москву Виктория Боня заявила о новом восхождении на гору в октябре. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак похвасталась сумкой за полмиллиона рублей и стала объектом насмешек.