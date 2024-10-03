Виктория Боня заявила, что восстановила лицо после полученных ожогов в горах
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Модель Виктория Боня заявила, что восстановила лицо после полученных ожогов в горах. Знаменитость показала свое преображение в личном блоге.
Виктория Боня покорила гору Манаслу, несмотря на трудности. Во время восхождения она испытывала головные боли, отекала и подвергала тело ожогам. Однажды Виктория обгорела так, что ей пришлось улететь из лагеря на пару дней на восстановление.
«На горе все заживает очень медленно», — пояснила знаменитость.
На сегодняшний день Боня находится в Москве. Модель навестила звездного визажиста, который помог ей замаскировать несовершенства.
«Отвыкла видеть себя в такой красоте. Неужели я красивая?» — восхитилась результатом Виктория.
Как выяснилось, визажист собирал Боню на свидание. Правда, модель не стала раскрывать личность ухажера.
Ранее вернувшаяся в Москву Виктория Боня заявила о новом восхождении на гору в октябре. Подробности читайте в этой новости.
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