«Ее причисляют к семитысячнику»: Виктория Боня анонсировала новое восхождение на гору в Гималаях

Блогерша Виктория Боня заявила, что намерена покорить новую вершину уже в октябре. Своей целью она выбрала гору Ама Даблам.

В сентябре этого года телеведущая отправилась в Гималаи ради экспедиции. Она совершила восхождение на гору Манаслу, и каждый этап описывала в своем блоге. В какой-то момент поклонники забеспокоились за Викторию, так как она пропала на несколько дней. Но, как выяснилось, у нее просто не было связи.

1 октября Боня сообщила, что вернулась в Москву. Она опубликовала фото с цветами, рассказав, что ее уже встретили в столице. Но задерживаться надолго в России Виктория не планирует. В Telegram-канале она призналась, что скоро вновь улетит в Гималаи.

«Ну что, по секрету покажу вам свою следующую гору. Восхождение уже в этом месяце. Тоже в Гималаях. Она считается семятысячником, хотя высота ее 6.812 но так как она техническая, ее причисляют к семитысячнику. Итак, гора - Ама Даблам, в переводе «Ожерелье Матери», - рассказала блогерша.

Напомним, что главную цель Виктория уже поставила на следующий год. Телеведущая планирует покорить Эверест.

Ранее Виктория Боня показала себя без ретуши во время восхождения на гору.