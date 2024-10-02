«Ее причисляют к семитысячнику»: Виктория Боня анонсировала новое восхождение на гору в Гималаях
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Блогерша Виктория Боня заявила, что намерена покорить новую вершину уже в октябре. Своей целью она выбрала гору Ама Даблам.
В сентябре этого года телеведущая отправилась в Гималаи ради экспедиции. Она совершила восхождение на гору Манаслу, и каждый этап описывала в своем блоге. В какой-то момент поклонники забеспокоились за Викторию, так как она пропала на несколько дней. Но, как выяснилось, у нее просто не было связи.
1 октября Боня сообщила, что вернулась в Москву. Она опубликовала фото с цветами, рассказав, что ее уже встретили в столице. Но задерживаться надолго в России Виктория не планирует. В Telegram-канале она призналась, что скоро вновь улетит в Гималаи.
«Ну что, по секрету покажу вам свою следующую гору. Восхождение уже в этом месяце. Тоже в Гималаях. Она считается семятысячником, хотя высота ее 6.812 но так как она техническая, ее причисляют к семитысячнику. Итак, гора - Ама Даблам, в переводе «Ожерелье Матери», - рассказала блогерша.
Напомним, что главную цель Виктория уже поставила на следующий год. Телеведущая планирует покорить Эверест.
Ранее Виктория Боня показала себя без ретуши во время восхождения на гору.