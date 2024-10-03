«Сами вы не про моду»: Ксения Собчак похвасталась сумкой за полмиллиона рублей и стала объектом насмешек

Журналистка Ксения Собчак похвасталась в своем блоге сумкой, стоимость которой составляет почти 500 тысяч рублей, но вместо восторженных отзывов стала объектом насмешек.

«Блондинка в шоколаде» опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором предстала в брендовом пальто с изображением лиц людей и шелковом платье-миди пудрового оттенка. Образ Ксения дополнила лакированными сапогами-трубами и черной винтажной сумкой с коричневыми ремешками.

Аксессуар был создан в 2003 году брендом Louis Vuitton в коллаборации с Такаси Мураками. Стоимость аналогичной сумки сейчас составляет 495 тысяч рублей.

Несмотря на дорогой образ, подписчики выбор Собчак не оценили. Многие отметили, что у журналистки отсутствует чувство стиля и вкус.

«Тот случай, когда тяжелый люкс не поможет»,- оставила комментарий одна из пользовательниц.

Раскритиковали также и сапоги Ксении. Подписчикам показалось, что грубая обувь не подходит к нежному платью и необычному пальто.

«Сами вы не про моду», - с иронией отметили комментаторы.

Ранее парикмахер-модельер «Модного приговора» Наталья Нетунаева рекомендовала Ксении Собчак делать асимметричные стрижки средней длины и градуированное каре. Эти формы, по словам специалиста, помогут подчеркнуть ее индивидуальность, и в то же время придать легкость образу.