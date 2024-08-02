Виктория Боня заявила, что Алена Водонаева разбила ей лицо и оставила шрам

Блогер Виктория Боня рассказала о старой драке с Аленой Водонаевой. По ее словам, на лице остался шрам.

Подробности сообщает Газета.Ru.

Однажды во время съемок шоу Боня решила пошутить и замахнулась на подругу. Однако той не показалось, что это шутка, Алена ответила, ударив Вику. В тот момент на Водонаевой был передатчик от микрофона.

«И она со всего маха этим передатчиком, он прилетает мне по носу, у меня до сих пор есть шрам, это было рассечение», — рассказала Виктория.

Звезды много конфликтовали, будучи участниками шоу «Дом-2». Они помирились только в 2024 году: познакомили своих сына и дочь и простили конфликты.

Ранее Боня рассказывала, что они «били друг другу морды при всей стране». Она заявляла: жизнь интересна и непредсказуема.

На днях Боня ответила на комментарии в Сети про шею. Некоторые отмечали, что она выглядит достаточно старой. Боня на это заявила, что старую шею «должны заслужить» - в противном случае есть риск умереть от рака раньше времени.