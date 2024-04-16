«Мы друг другу били морды»: Виктория Боня высказалась об отношениях с Аленой Водонаевой

Телеведущая и модель Виктория Боня откровенно рассказала об отношениях с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» Аленой Водонаевой. В личном блоге знаменитость поделилась совместными снимками с бывшей «врагиней» и сообщила, что они провели вместе отличный день.

По словам Виктории Бони, они с Аленой Водонаевой прошли долгий путь от ненависти до хорошего общения. Теперь они помирились и поддерживают теплые отношения. Накануне знаменитости встретились на Красной площади и познакомили своих детей. Виктория Боня опубликовала в личном блоге серию их совместных фото. Телеведущая призналась, что ее дочь, 12-летняя Анджелина, и сын Алены Водонаевой, 13-летний Богдан, нашли общий язык.

«Вот так бывает, сначала мы с Аленой друг другу морды били при всей стране, а потом детей знакомили. Жизнь может быть очень интересной и непредсказуемой. Главное — давать шанс тем, кто на первый взгляд может казаться даже врагом. Мы вчера так мило провели время. Думаю, у Энджи теперь точно есть друг в лице Богдана», — написала Виктория Боня.

На протяжении почти 20 лет Виктория Боня и Алена Водонаева практически не общались. Знаменитости познакомились на проекте «Дом-2» и там же стали главными соперницами. Алена Водонаева пришла в шоу в 2004 году, где построила отношения со Степаном Меньщиковым. Два года спустя в «Дом-2» пришла Виктория Боня. Вскоре она стала главной соперницей телеведущей.

Более того, впоследствии Степан Меньщиков ушел от Алены Водонаевой к модели, из-за чего конфликт телезвезд обострился еще больше. Между ними даже произошла жесткая драка. Однако спустя почти 20 лет знаменитости смогли забыть все ссоры и обиды.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на примирение и дружескую встречу Виктории Бони и Алены Водонаевой.

«Вот это да, две главные красотки „Дома-2“ спустя годы!», «Становитесь только краше», «Сильные, яркие, харизматичные», «Детки очаровательны», — написали подписчики в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня рассказала об угрозах бывшего жениха.