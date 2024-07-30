«У вас тоже будет старая шея»: Виктория Боня жестко ответила хейтерам, критикующим внешность

Блогер Виктория Боня прокомментировала слова пользователей Сети, высмеявших ее внешность.

Телеведущая в последнее время стала получать негативные комментарии и высказывания по поводу определенной части тела, а именно шеи. Некоторые подписчики утверждают, что она выглядит достаточно старой.

Виктория не смогла пройти мимо оскорблений и решила записать видео-обращение своим хейтерам, где просит оставить ее в покое. Также звезда утверждает, что все однажды постареют, но не все будут достойны такой же красивой шеи, которую надо еще заслужить.

«Если вам повезет, у вас тоже будет старая шея. Но вы должны заслужить ее в своей жизни, потому что, вполне возможно, что вы просто скрючитесь от рака раньше времени. Просто он вас съест от вашей злости, которая наполняет вас», — жестко ответила модель в своем блоге.

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