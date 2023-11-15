Виктория Боня впервые вышла в свет с возлюбленным, который младше ее на 13 лет. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась вечеринка в честь юбилея журнала Woman.ru. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Виктория Боня. 43-летняя телеведущая впервые вышла в свет с новым избранником. Боня лишь недавно перестала скрывать отношения с молодым бизнесменом.

Для мероприятия пара выбрала образы в стиле total black. Виктория отдала предпочтение брючному костюму и дополнила наряд очками. Ее спутник надел черную футболку, кожаную рубашку и джинсы.

По информации источника, пара не скрывала чувств. Знаменитости держались за руки, обнимались и охотно общались с прессой. Телеведущая отметила, что ее роман длится уже два года.

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