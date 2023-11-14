Певец Филипп Киркоров высмеял на премии Викторию Боню, сравнив ее с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров высмеял на премии Викторию Боню, сравнив ее с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премия журнала The Voice, подводящая итоги года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Филипп Киркоров. Певец охотно позировал фотографам и общался с прессой. При этом один вопрос журналистов его разозлил не на шутку.

Сотрудники СМИ заявили, что пластическая операция Бони вызвала такой же ажиотаж, как и у Филиппа. Исполнитель хита «Зайка моя» разгневался, услышав это. Певец считает, что не стоит его сравнивать с телеведущей.

«Филипп Киркоров и Алла Пугачева — одного поля ягоды, а все остальное как-то рядом не лежит», — высказался артист.

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