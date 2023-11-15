Певица Лолита обратилась за помощью к живущему в США экс-супругу Александру Цекало. Об этом сообщает издание Кp.ru со ссылкой на YouTube-канал «Без воды».

Александр уже давно не проживает на территории РФ. 4 года назад он переехал в США вместе с новой возлюбленной. Как выяснилось, недавно к нему обратилась за помощью экс-супруга. Лолита хотела получить от него разрешение по авторским правам на одну из совместных песен. Продюсер без лишних вопросов поставил подпись в документах.

По словам артистки, ее удивила подобная реакция Цекало. «К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать», — высказалась исполнительница хита «На Титанике».

Певица добавила, что их брак с Александром был похож на бизнес-проект, который в какой-то момент исчерпал себя. «Два человека, влюбленные друг в друга, построили бизнес, стали партнерами. В какой-то момент партнерство лопнуло», — резюмировала знаменитость.

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