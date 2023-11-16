Виктория Боня сообщила, что жена ее избранника разорвала паспорт, узнав о разводе. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

Избранником Бони стал 30-летний бизнесмен Руслан Гасанов. Как выяснилось, предприниматель состоит в браке. Виктория решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Светская львица отметила, что ее возлюбленный давно не живет с супругой. По словам Виктории, девушка не смогла «достойно разойтись» с Русланом: узнав об их разводе, она разорвала паспорт и набросилась на Гасанова с оскорблениями.

«Эти обстоятельства затянули бракоразводную волокиту, которая должна была состояться давно. У Руслана нет детей», — высказалась телеведущая.

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