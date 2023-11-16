У певца Валерия Меладзе обнаружен долг перед ФНС в 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист продолжает зарабатывать в РФ, несмотря на отсутствие выступлений. Валерию приносит прибыль бизнес: он входит в число учредителей ООО «Винтаж». В прошлом году компания заработала 15,7 млн рублей.

Известно, что сейчас Меладзе находится в Германии с туром. Ни он, ни его представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее мы писали о том, что певец Валерий Меладзе устроил закрытый концерт в Лондоне для обеспеченных дам. Подробностями того вечера поделилась дочь экс-депутата Госдумы от Татарстана Эльсина Хайрова.

Также сообщалось о том, что Валерий Меладзе в два раза повысил цену на новогодние выступления за рубежом.