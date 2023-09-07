Виктория Боня сообщила, что у нее не движется верхняя губа после пластики. Об этом информирует Газета.Ru со ссылкой на личный блог телеведущей.

В конце августа 2023 года знаменитость перенесла пластическую операцию за 20 миллионов рублей. По словам Бони, она хотела добиться эффекта «лисьих глаз», как у Беллы Хадид. Ради этого Виктория отправилась к хирургу модели за рубеж. Светская львица тяжело восстанавливается после операции. О своем самочувствии она регулярно рассказывает в соцсети.

На этот раз телеведущая вышла на связь и пожаловалась на онемение верхней губы. Виктория отметила, что период реабилитации у нее займет 3-4 месяца. Несмотря на возникшие проблемы, Боня довольна результатом проведенной операции.

Также знаменитость отметила, что после манипуляции ее кожа стала, «как у ребенка». Как выяснилось, телеведущая прошла курс омоложения.

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