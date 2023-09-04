Превратили в Майкла Джексона: после пластики Виктория Боня стала другим человеком

Российская телеведущая Виктория Боня впервые появилась на публике после недавней пластической операции. 43-летняя звезда неделю не выходила в свет, а накануне пришла в гости к дизайнеру Филлипу Плейну. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Боня выложила в Сеть кадры, на которых можно увидеть результаты ее преображения. Только вот поклонники сравнили девушку с изуродованным пластикой Майклом Джексоном.

По словам Виктории, несмотря на то, что ее нос теперь выглядит коротким и вздернутым, его во время операции не трогали.

«Не переживайте. Еще сильный отек на лице», – заверила звезда.

Она добавила, что итоговый результат можно будет увидеть лишь спустя полгода.

Когда-то Боня говорила, что хирург без ее ведома увеличил ей губы. По предположению пользователей Сети, с носом могла выйти такая же история.

Ранее мы писали, что врач Сергей Свиридов назвал Викторию Боню красивой молодой девчонкой, но до ряда операций. Он считает, что такое количество хирургических вмешательств может спровоцировать фиброз и атрофию мягких тканей.