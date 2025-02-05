Российская телеведущая и блогер Виктория Боня раскрыла, есть ли у нее бойфренд. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам знаменитости, в настоящий момент она не состоит в отношениях.

«Мое сердце абсолютно свободно», — поделилась блогер.

Кроме того, Боня ответила на вопрос подписчика о том, с кем из известных мужчин она хотела бы познакомиться. Оказалось, что телеведущую не привлекают представители киноиндустрии.

«Зачем мне актер, о чем с ним говорить? Вот Илон Маск — да, с удовольствием», — высказалась она.

Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

Ранее Виктория Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом.

Также Виктория Боня сообщила о серьезной травме в горах.