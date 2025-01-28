Блогерша Виктория Боня сообщила о серьезной травме в горах: что случилось

Блогерша Виктория Боня вышла на связь с поклонниками и сообщила о травме. Оказалось, что она активно ищет врача из-за вывиха плечевого сустава. Сейчас телеведущая совершает восхождение на гору вместе с наставником.

В личном блоге Боня встревожила фанатов новостями о здоровье. Это ее путешествие в горы не обошлось без серьезных проблем. Если раньше Виктория всегда отправлялась в горы вместе с группой альпинистов, то в этот раз решила совершить восхождение только с одним напарником. И, по словам блогерши, им срочно потребовался врач. Она не уточнила, кто именно получил травму, но пользователи уверены — речь именно о Виктории. Телеведущая попросила фанатов порекомендовать ей хорошего специалиста, который сможет проконсультировать ее онлайн.

Напомним, что Боня уже несколько лет увлекается альпинизмом и мечтает покорить Эверест. Исполнить желание она собирается уже в этом году.

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