Виктория Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом

Блогер Виктория Боня выразила восхищение перформансом американского рэпера Канье Уэста и его жены Бьнки Цензори на премии «Грэмми». По ее мнению, скандальный музыкант оказался гением пиара.

Пара вышла на красную ковровую дорожку, после чего Бьянка скинула с себя шубу из натурального меха и предстала перед журналистами в абсолютно прозрачном мини-платье. Жена Уэста уверенно позировала фотографам, после чего супруги покинули мероприятие.

Подписчики задали Боне вопрос, смогла бы она повторить скандальный выход Бьянки Цензори, и получили положительный ответ. Виктория подчеркнула, что вышла бы голая, но только при одном условии.

«Если бы у меня был муж, как Канье, я бы ходила голая каждый день», - написала Боня в личном блоге.

Ранее поведение Бьянки Цензори на красной дорожке премии «Грэмми» объяснили приказом Канье Уэста. Эксперт по языку тела выразила уверенность, что девушка не сразу решилась скинуть с себя шубу и остаться перед журналистами без одежды. Перед выходом на ковровую дорожку Уэст якобы сказал жене: «Ты сейчас устроишь сцену, понятно? Устрой сцену, когда я скажу».