Виктория Боня раскрыла детали расставания с молодым возлюбленным

44-летняя модель Виктория Боня рассказала, как прошло расставание с возлюбленным. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

В конце 2023 года Виктория объявила о романе с 30-летним Русланом Гасановым. Тогда модель не скрывала своего счастья и делилась планами на будущее вместе с избранником. Однако в феврале 2024 года стало известно об их расставании. По словам Бони, она являлась инициатором разрыва.

«Я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Мы обняли друг друга и пожелали счастья на жизненном пути», — высказалась знаменитость.

Виктория сообщила, что их история с Русланом была искренней, романтичной и настоящей. По словам Бони, они расстались «с благодарностью друг к другу».

Ранее 44-летняя модель Виктория Боня призналась, что сильно располнела. Знаменитость смело заявила, что «запустила свое тело». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что телеведущая Лера Кудрявцева получила тяжелую травму.