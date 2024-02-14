«Что я делаю не так?»: Лера Кудрявцева сообщила о тяжелой травме

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о переломе ноги и разрыве связки. Знаменитость поделилась откровением в Telegram-канале.

13 февраля Кудрявцева получила серьезную травму: у нее полный разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. Как это произошло — Лера не стала уточнять. Вместо этого она с досадой назвала произошедшее сюром.

«Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, — это какой-то сюр», — высказалась Кудрявцева.

Теперь телеведущей предстоит длительное восстановление.

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