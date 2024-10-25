Виктория Боня продемонстрировала фигуру до и после похудения

44-летняя артистка выложила коллаж из двух фото, на которых Боня появилась в ярких купальниках. Так, на первом снимке заметно, что у телеведущей присутствует лишний вес и округлые формы живота и бедер.

При этом на втором снимке звезда показала плоский живот, рельефный пресс и стройные ноги.

«Рубрика до и после», — написала блогерша.

Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

Ранее Виктория Боня осудила требующую у Павла Дурова миллиарды Ирину Болгар.

Также Боня заявила, что у нее обострился гастрит после похода в горы.