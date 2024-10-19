«Два раза схватило живот»: Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем, возникших после горной экспедиции

Виктория Боня заявила, что у нее появились проблемы со здоровьем после горной экспедиции.

Телеведущая рассказала, что по время восхождения на гималайскую гору-восьмитысячник Манаслу она столкнулась с рядом трудностей: ожогом на лице, герпесом на губах, а также с сильными болями в области живота. Сразу же после возвращения в Россию, Виктория обратилась к врачу, который посоветовал сделать ей гастроскопию, чтобы выявить проблему. Она согласилась на это, но при условии, что медицинская процедура будет проведена под анестезией.

«Приехала делать гастроскопию… Напомню, в горах у меня два раза схватило живот так, что я не могла продолжать свое восхождение. Именно поэтому я совершала summit push с 1-го лагеря», — поделилась телеведущая.

Боня вышла на связь в своем блоге до и после гастроскопии, чтобы успокоить поклонников. Она подчеркнула, что по результатам процедуры специалист поставил ей диагноз в виде обострения желудка. Это связано с питанием, которое у нее было в горах.

«Ничего страшного нет, просто от таких условий и горной еды в пакетиках желудок начал "жаловаться". Слишком он у меня избалован хорошей едой», — сообщила Виктория.

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