«Бабка, которая осталась у разбитого корыта»: Виктория Боня осудила требующую у Дурова миллиарды Ирину Болгар

Блогер и телеведущая Виктория Боня осудила 44-летнюю Ирину Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова. Она отметила, что в результате поднятой в прессе шумихи больше всего страдают дети.

«Мне эта история напоминает сказку о золотой рыбке — бабка, которая осталась у разбитого корыта. Имея такого отца детей как Павел, можно выстроить отношения так, что дети всегда останутся в бенефите», - выразила уверенность Боня в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Как подчеркнула Виктория, Ирина Болгар могла без привлечения общественности решить с Дуровм вопрос с алиментами и содержанием детей. Однако женщина захотела публичности и 14 миллиардов рублей.

«Она точно хочет пиара и популярности. Дети страдают», - заключила Боня.

Напомним, что, по словам бывшего пресс-секретаря Дурова, Павел перевел Ирине семь миллионов долларов на троих детей. Тогда он рассчитал, что на каждого уйдет по десять тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия. Однако Ирина потратила все деньги на предметы роскоши.

Ранее Ирина Болгар раскритиковала шоу Андрея Малахова про ее скандал с Павлом Дуровым. Она отметила, что не общалась с редакторами знаменитого телеведущего и назвала его передачу «сплетнями».