Виктория Боня появилась на премии с новой прической и в платье с глубоким декольте
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Модель Виктория Боня появилась на премии с новой прической и в платье с глубоким декольте. Об этом сообщает издание The Voice.
В Москве состоялась премия «Люди года» журнала FB. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Боня. Виктория удивила публику неожиданной сменой имиджа. Модель нарастила себе волосы и не стала скрывать лицо после недавней операции.
Для выхода в свет Боня отдала предпочтение откровенному платью с глубоким вырезом. Ради эффектного наряда Виктория отказалась от нижнего белья. Модель дополнила образ нюдовым макияжем.
По информации источника, Виктория выиграла награду в категории «Персона года».
Также мероприятие посетила Оксана Самойлова. 35-летняя модель вышла в свет в открытом платье без Джигана. Подробности смотрите в этой статье.
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