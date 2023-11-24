Модель Виктория Боня появилась на премии с новой прической и в платье с глубоким декольте. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия «Люди года» журнала FB. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Боня. Виктория удивила публику неожиданной сменой имиджа. Модель нарастила себе волосы и не стала скрывать лицо после недавней операции.

Для выхода в свет Боня отдала предпочтение откровенному платью с глубоким вырезом. Ради эффектного наряда Виктория отказалась от нижнего белья. Модель дополнила образ нюдовым макияжем.

По информации источника, Виктория выиграла награду в категории «Персона года».

Также мероприятие посетила Оксана Самойлова. 35-летняя модель вышла в свет в открытом платье без Джигана. Подробности смотрите в этой статье.

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