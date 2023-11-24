35-летняя модель Оксана Самойлова вышла в свет в открытом платье без Джигана. Об этом сообщает The Voice.

В Москве прошла премия FB «Люди года». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Самойлова. Для выхода в свет Оксана выбрала платье с разрезом до бедра и необычным оформлением лифа. По словам знаменитости, она сама сшила себе наряд для премии.

Примечательно, что Самойлова появилась на мероприятии одна. Почему модель вышла в свет без мужа — не уточняется. Отметим, что пока она была на премии, Джиган публиковал фото из Дубая.

«Я, кстати, впервые одна на мероприятии», — сообщила Оксана.

По информации источника, Самойлова не скучала, несмотря на отсутствие мужа. Светская львица победила в номинации «Женщина года».

«Я бы хотела посвятить премию, девчонки, всем вам! Каждая из нас достойна быть «Женщиной года» не только сегодня, но и каждый день», — высказалась модель.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, почему отказалась сделать пластическую операцию. Подробности смотрите в этой статье.