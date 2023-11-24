Иосиф Пригожин назвал Вайкуле «долбанутой» после требования извинений от россиян

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Лайму Вайкуле «долбанутой» после требования извинений от россиян. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Лайма Вайкуле заявила, что готова выступить перед россиянами, если они попросят у нее прощения. Узнав об этом, Пригожин пришел в ярость. Продюсер считает, что певицу «занесло».

По словам Иосифа, он не узнает Лайму. Супруг Валерии заявил, что раньше Вайкуле была «деликатной женщиной», которая всегда уходила от «острых углов». Пригожин отметил, что на сегодняшний день на сцене появились «новые люди», чье творчество более актуально.

«Уже время уходит, уже новые люди пришли на их места, другие артисты. Я не ожидал. Одним словом скажу: долбанутая!» — эмоционально высказался Иосиф.

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