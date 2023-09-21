Виктория Боня озвучила цену за свое лицо: оценить результаты пластики сможет любой желающий
Виктория Боня сообщила, что не против показать результаты пластики за деньги.
© Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Виктория Боня не против показать результаты пластической операции, но всем желающим увидеть ее новое лицо придется заплатить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Недавно блогерша утверждала, что больше не будет публиковать кадры со своим лицом. Дело в том, что после пластики подписчики начали откровенно смеяться над ней, а некоторые пользователи Сети даже желали Боне смерти. У матери знаменитости тогда едва не остановилось сердце. Женщина прочитала ложные новости о дочери и начала сильно за нее волноваться.
Однако теперь телеведущая заявила, что готова показать работу звездного хирурга, но уже за деньги. Для этого Виктория даже планирует создать закрытый Telegram-канал. Чтобы посмотреть новое лицо блогерши, придется отдать 1300 рублей.
Ранее мы писали, что в Омске отменили концерт 36-летней певицы Полины Гагариной. Мероприятие перенесли на 28 октября. Причины такого решения неизвестны, причем ни артистка, ни ее представители ситуацию никак не прокомментировали.