Виктория Боня озвучила цену за свое лицо: оценить результаты пластики сможет любой желающий

Виктория Боня не против показать результаты пластической операции, но всем желающим увидеть ее новое лицо придется заплатить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Недавно блогерша утверждала, что больше не будет публиковать кадры со своим лицом. Дело в том, что после пластики подписчики начали откровенно смеяться над ней, а некоторые пользователи Сети даже желали Боне смерти. У матери знаменитости тогда едва не остановилось сердце. Женщина прочитала ложные новости о дочери и начала сильно за нее волноваться.

Однако теперь телеведущая заявила, что готова показать работу звездного хирурга, но уже за деньги. Для этого Виктория даже планирует создать закрытый Telegram-канал. Чтобы посмотреть новое лицо блогерши, придется отдать 1300 рублей.

Ранее мы писали, что в Омске отменили концерт 36-летней певицы Полины Гагариной. Мероприятие перенесли на 28 октября. Причины такого решения неизвестны, причем ни артистка, ни ее представители ситуацию никак не прокомментировали.